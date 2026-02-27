今日27日(金)は低気圧や湿った空気の影響を受けるでしょう。沖縄と九州は、ほぼ一日雨で、雷を伴い激しく降る所がありそうです。雨の範囲は、ゆっくりと東へ広がるでしょう。雨の範囲が次第に東へ今日27日(金)は、低気圧や湿った空気の影響を受けるため、全国的にすっきりしない天気となるでしょう。沖縄と九州は断続的に雨で、特に昼前から昼過ぎにかけて雨脚が強まります。道路が冠水するほど激しく降る所もあるでしょう。大気の