K-POPシーンで存在感を放つダンサー・振付師YUMEKIさんの初スペシャルファンイベントが開催されました。トークとダンスを同じ温度で味わえる構成で、会場全体がライブハウスのような一体感に包まれた一夜です。2026年2月20日にぴあアリーナMMで行われた内容は、3月28日にテレ朝チャンネル1で放送されます。 YUMEKI「and FRIENDS : )」 開催日：2026年2月20日会場：ぴあアリーナMM放送日時：2026年3月28日 夜0:00〜