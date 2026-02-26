シャーロット・ホーネッツは、2月25日（現地時間24日、日付は以下同）に敵地ユナイテッド・センターで行われたシカゴ・ブルズ戦を131－99で制し、2連勝を飾った。 この日のホーネッツはフィールドゴール成功率51.6パーセント（49／95）、3ポイントシュート成功率43.9パーセント（25／57）とショットが絶好調で、フランチャイズ史上最長のアウェーゲ