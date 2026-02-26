ホーネッツのコン・カニップルが3P成功201本に到達…NBAの新人最多記録へ肉薄

シャーロット・ホーネッツは、2月25日（現地時間24日、日付は以下同）に敵地ユナイテッド・センターで行われたシカゴ・ブルズ戦を131－99で制し、2連勝を飾った。

この日のホーネッツはフィールドゴール成功率51.6パーセント（49／95）、3ポイントシュート成功率43.9パーセント（25／57）とショットが絶好調で、フランチャイズ史上最長のアウェーゲーム8連勝を達成。

ブルズ戦ではブランドン・ミラーがチーム最多の23得点に5リバウンド3アシスト2スティール、コン・カニップルが21得点2スティール、ラメロ・ボールが16得点7アシスト、マイルズ・ブリッジズが16得点7リバウンド2スティール、今月5日に成立したトレードでブルズから加わったコービー・ホワイトが10得点4アシストを残すなど、計7選手が2ケタ得点を奪った。

そしてこの日前半で1本の長距離砲を沈めた新人カニップルは、第3クォーター残り6分25秒に2本目、6分8秒には3本目を決め切り、NBA史上最速で通算3ポイント成功数200本をクリア。今シーズンNBA最多の3ポイント成功数を誇る男は、その数字を201本へ伸ばした。

NBA史上、ルーキーシーズンに200本以上の3ポイントを成功させたのは2022－23シーズンのキーガン・マレー（サクラメント・キングス／206本）とカニップルのみ。

今シーズン、カニップルは1試合平均で3.5本の3ポイントを沈めている。そのため、3月1日のポートランド・トレイルブレイザーズ戦、あるいは27日のインディアナ・ペイサーズ戦でマレーの記録を抜き、ルーキーとしてのNBA新記録を塗り替えることになりそうだ。



200 THREES FOR KON KNUEPPEL 🔥

He got there in just 58 games… the fastest player to reach that mark in NBA history! pic.twitter.com/TV7CZYNXlo

