現地２月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の決勝トーナメント・プレーオフ第２レグで、ドルトムントが敵地でアタランタと対戦した。ホームでの第1戦を２−０で制したドルトムントは開始５分にゴールを許すと、45分にも失点。さらに57分にも追加点を奪われ、２戦合計スコアで逆転を許す。75分にはカリム・アデイェミの得点で同点に追いつく。しかし後半アディショナルタイム、GKグレゴル・コーベルのパスを自陣で