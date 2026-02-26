日常の困り事をまとめて引き受けてくれるのが、いま話題の生成AI。手紙の文章作りや、町内会の資料整理、怪しい電話への対処まで、難しい操作を覚えなくても手助けしてくれる。毎日にそっと寄り添い、暮らしをラクにする“頼れる相棒”の使い方を、具体例とともに紹介。【写真】衝撃の結果！献立「AI」と「人」どっちに相談するか年代別に調査60代以上の女性の83.3％が「AI」を選択「AIは若い人たちだけのものではありません