仕事帰りや雨の日でも、生鮮食品までまとめて受け取れるネットスーパーは日常の負担を大きく減らせる選択肢です。ライフが東天満店でネットスーパー対応を開始し、近隣エリアの買い物動線がまたひとつ便利になりました。配送料金の段階設定と配達便の締切時刻が明確なので、週次のまとめ買いにも平日の買い足しにも組み込みやすいサービスです。 ライフ「ネットスーパー 東天満店」 サービス開始日：2