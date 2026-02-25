【モデルプレス＝2026/02/25】俳優の井内悠陽が2月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアカットした姿を公開し、注目を集めている。【写真】スーパー戦隊シリーズ主演俳優「爽やかすぎて直視できない」ファン衝撃の新ヘア◆井内悠陽、ヘアカット後の自撮り写真披露井内は、散髪される男性とハサミの絵文字を添えてヘアカットを報告。以前よりサイドを短くし、すっきりと切りそろえた清潔感あふれるヘアスタイルを披露した。紺の