山形市の60代の男性が、SNSで知り合った女性を名乗る人物などから投資話を持ちかけられ、現金およそ4200万円をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺がありました。 警察によりますと、山形県山形市に住む60代の男性は、去年10月下旬フェイスブックで「由亜」という女性を名乗るアカウントと知り合いました。その後、LINEなどの通信アプリでやり取りを続けるうちに、相手に好意を抱くようになったということです。 女性を名乗るアカウ