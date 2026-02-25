国内201店舗を展開する「和食さと」は、2026年2月26日（木）から、期間限定で「牡蠣料理食べ放題コース」（120分）を今年も販売する。【写真】今回は新商品も登場！食べ放題の牡蠣メニューを見るサトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」がコンセプト。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節を感じ