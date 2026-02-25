【牡蠣食べ放題】しゃぶしゃぶ、焼き、揚げ、寿司にそばまで　広島県産の牡蠣を味わえる「和食さと」の人気コースが今年も登場

国内201店舗を展開する「和食さと」は、2026年2月26日（木）から、期間限定で「牡蠣料理食べ放題コース」（120分）を今年も販売する。

【写真】今回は新商品も登場！ 食べ放題の牡蠣メニューを見る

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」がコンセプト。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節を感じる御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からキッズ用メニューまで、豊富な商品を揃えているファミリーレストランだ。

今回登場する牡蠣の食べ放題コースは、日本有数の産地である広島県産の牡蠣を使用している。身入りが良くふっくらと大粒で、濃厚でクリーミーな旨みが特長。牡蠣しゃぶや焼き牡蠣として楽しめる。

さらに、今年は、そんな牡蠣の食感に出汁の旨みを組み合わせた「揚げ出し牡蠣」、サクサクの衣に甘酸っぱい南蛮ソースが絡み合う「牡蠣天南蛮ソース」、牡蠣を大根おろしとポン酢でさっぱりと味わえる「牡蠣のおろしポン酢」、牡蠣の濃厚な旨みとキムチの辛味が調和する「牡蠣とトマトのキムチ」など、新商品がラインナップ。焼き・揚げ・しゃぶと、牡蠣の美味しさを十分に味わえる食べ放題になっている。※牡蠣は加熱したもの（牡蠣フライには生の状態で衣付けしたもの）を使用している

〈コース概要〉

■さと式焼肉 牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース

大人一人 税込5,709円

■さとしゃぶ・さとすき 牡蠣＆牛＆豚プレミアムコース

大人一人 税込5,379円

※各コース共通で、年代別の割引・一律料金を設定。詳細はこちら

〈販売概要〉

■対象店舗

和食さと全店 201店舗

■販売期間

2026年2月26日(木)〜4月上旬予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合がある

※食材は十分に用意しているが売り切れとなる場合がある

※本メニューは予告なく変更/中止する場合がある

