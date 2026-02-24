実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、あのチェーン店を大絶賛した。ネット上では「舌が肥えると損をする」というテーマで多くのユーザーが議論していた。これに、ひろゆき氏は「サイゼリヤとすきやばし次郎の両方を最高に美味しいと感じるおいらからの助言は『自炊しろ』『舌を肥やすな。飯が不味くなる』」とコメント。また「サイゼリヤの味をあの値段で出すのは、アート