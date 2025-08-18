2025年前半に、本連載で紹介した新店はすでに30軒！美食の街・東京の進化におくれを取ることなく、新しき名店を味方につけて、2025年後半戦も“美味しく”駆け抜けたい。１．『すきやばし次郎』で11年。江戸前を継承する新・名店が誕生『日本橋 川口』＠新日本橋2025/3/21 OPENカウンター上にあしらわれた深緑色の暖簾は、鮨店が屋台から始まったという歴史にちなんでのもの。カウンター奥の収納は、格子状の引き戸が特徴的なアン