EARTH MARTパビリオンは、世界的に知られる建築家・隈研吾さんが設計し、プロデューサーは小山薫堂さんが担当。私たちの暮らしに欠かせない「食べること・消費すること」をテーマに、多彩な展示を通して食材が届くまでの過程や未来の食について考えることができます。 世界的にも知られている隈研吾さんが設計 第一の展示室は撮影は禁止です、真っ暗になった壁に写し出される映像からスタートします。