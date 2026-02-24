ヒューストン・ロケッツ vs ユタ・ジャズ日付：2026年2月24日（火）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 125 - 105 ユタ・ジャズ NBAのヒューストン・ロケッツ対ユタ・ジャズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはヒューストン・ロケッツがリードし38-22で終了する。第2クォーターはヒュ