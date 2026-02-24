Snow Manの新曲「オドロウゼ！」のMVが公開された。「オドロウゼ！」は、佐久間大介が主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の主題歌。 ■パフォーマンスシーンでは、センターで歌い踊る佐久間大介の姿をたっぷりとフィーチャー 旧式のブラウン管ポータブルTVのスイッチがガチャッと入ると、画面はカラフルなスタジオセットに切り替わり、Snow Manのパフォーマンスがスタ&#