MOONDROPは2月19日、フラッグシップ級HiFiヘッドホン「SKYLAND」、オンイヤーヘッドホン「Old Fashioned」、インナーイヤー型イヤホン「Nice Buds!」をe☆イヤホン、フジヤエービック、各家電量販店などで発売した。●フラッグシップに相応しい性能を備えたフルオープン型ヘッドホン「SKYLAND」は特許取得済みの100mm平面駆動ユニットを搭載したフラッグシップモデル。従来の平面磁気ドライバー構造とは一線を画し、直径100m