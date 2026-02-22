「TEAMJAPANミラノ・コルティナ2026記者会見」が22日、ミラノ市内のメインプレスセンターで行われた。会見後に日本オリンピック委員会（JOC）橋本聖子会長が取材に対応。JOC公式SNSの動画再生回数が2億回を超えたといい「子どもたちや若い人たちに、スポーツに関心を持ってもらえた」などと振り返った。「多くの反響を呼んでいることに感謝したい」と橋本会長。「選手の頑張り、何を目標に突き進んでいくのか。その姿