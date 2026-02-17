2月6日からスタートした世界規模のスポーツイベントもすでに中盤を過ぎた。イタリアとの時差は8時間あるので、競技の多くは日本時間の夕方からスタートする。現地の午前中に行われる競技が、日本では夕方の開始となり中継され、主要種目の決勝などは深夜や早朝の実施だ。宵の口からずるずると観戦し続けてそのまま寝ずに1日が始まってしまったり、しっかり宵寝して夜中に起き出して観戦したりするなど、きっと、楽しみ方は人それぞ