【ファミリーコンピュータ ディスクシステム/ゼルダの伝説】 1986年2月21日発売 今から40年前の1986年2月21日、任天堂の「ファミリーコンピュータ」の周辺機器「ディスクシステム」と、そのローンチタイトル「ゼルダの伝説」が発売された。 ファミコンソフトの新しい供給媒体として、磁気ディスクを採用した「ディスクカード」を用い、従来のロムカセッ