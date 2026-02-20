この投稿をInstagramで見る 白石麻衣(@m.shiraishi.official)がシェアした投稿俳優の白石麻衣が2月19日、自身のInstagramを更新した。雑誌のオフショットとして公開された艶やかな着物姿が、ファンの間で大きな話題となっている。この日、白石は「本日発売雑誌『美しいキモノ』登場しております」とつづり、複数枚の写真を投稿。雑誌の発売日に合わせたオフショットのようだ。投稿では「京友禅のきものに魅了されました