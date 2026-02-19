吉田カバンは創業90周年を記念し、英国最古のモーターサイクルウェアブランド「Lewis Leathers(ルイスレザーズ)」とのコラボレーションアイテムを2月21日に発売する。ライダースジャケットをモチーフにしたバッグやウォレット全6型に加え、限定レザージャケットの受注販売やスペシャルモデルも展開される。1892年創業のLewis Leathersは、ロンドン発の英国最古のモーターサイクルウェアブランド。現在もメイド・イン・イングランド