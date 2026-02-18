【プレゼント応募期間：2026年2月18日（水）18:00 〜3月4日（水）17:59迄】CLAYGE（クレージュ）より、美容液発想の新作クレンジングバームが2月上旬より一部店舗で先行発売されます。今回は、一足お先に編集部がお試ししたリアルなレビュー・口コミとともに、商品の魅力をたっぷりお届け！豪華プレゼントもお見逃しなく♡CLAYGE（クレージュ）から「超しっとり」仕上がりのクレンジングバームが新登場！CLAYGE（クレージュ）