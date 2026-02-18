百獣の王こと武井壮が、プロゴルファーを目指していろいろな経験を積むのがこの企画。今月のゲストはルーキーの平塚新夢。武井との9 ホール対決は、なんと絶好調の武井が勝利したが、その後、プロ入り初優勝を手にした。その優勝から16 日前の対決と対談の模様をお届けする。 バックティーからパープレー武井が１打差で勝利！ 武井ほぼホームコース（取手国際Ｇ