フジテレビ系で放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の第7話に堀田茜、髙地優吾（SixTONES）、平野美宇、高田夏帆、鈴木誉、永井理子がゲスト出演することが決定した。 参考：ジェシーの“一人二役”に留まらない魔力『パンチドランク・ウーマン』でみせる集大成 本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ