「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」より、サンリオの大人気キャラクター「クロミ」とのスペシャルコラボアイテムが登場。2026年2月20日（金）より発売される。また全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンラインにて入荷次第順次お取り扱いされる。＞＞＞ANNA SUI miniとクロミのコラボアイテムをチェック！（写真12点）クロミは、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？イケ