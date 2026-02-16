高校生に造園業の魅力を伝える出前講座が、岡山市の興陽高校で開かれました。 【写真を見る】高校生に造園業の魅力を伝える出前講座街の様々な緑を支える魅力的な仕事だと知ってほしい【岡山】 「街路樹は言うに及ばず、いろんな緑がいきる場所をつくる。これが造園の仕事でもあります」 造園業界が人材不足に直面するなか、仕事の魅力を高校生に伝えようと日本造園建設業協会が中国地区で初めて開催したものです。講座では造