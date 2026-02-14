人気番組「スポーツマンNo.1決定戦」の名物競技「モンスターBOX」で日本人初の23段を跳んだタレント・元体操選手の池谷直樹。現在はキッチンカーでたこ焼きを販売し、莫大な借金を返済している。池谷の身にいったい何が起きたのか？ 苦しいながらも笑顔が絶えない池谷の日々に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】池谷直樹の美人妻と3人の「ハイスペイケメン息子」（複数カット）2月8日、群馬・太田市。