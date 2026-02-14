ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇は届かなかった。表彰式後に行われた記念撮影で平野の姿勢に称賛の声が上がっている。平野らしさが表れた場面だった。競技後、メダルを獲得した戸塚、山田