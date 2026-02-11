マリオット・インターナショナルは、Mariiott Bonvoy（マリオット・ボンヴォイ）のグローバルプロモーションを実施する。1滞在あたり2,500ポイントと、期間中の異なるブランドの利用ごとに追加エリートナイトを1泊分付与する。登録期間は2月10日から4月27日まで、宿泊期間は2月25日から5月11日まで。有償宿泊のみが対象となる。