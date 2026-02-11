2月2日午後1時、「東京都公式アプリ」（以下、東京アプリ）で、1万1000円相当の「東京ポイント付与」キャンペーンが始まった。給付ポイントは「東京アプリ生活応援事業」の一環。物価高対策や東京アプリの利用促進のため、来年4月1日まで実施される。 （関連：【画像あり】「東京アプリ」のダウンロード手順） 受付開始当初はアクセスが集中し、ポイントの申請方法や交換方法に関する疑問がSNS上で散見された。