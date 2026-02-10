【その他の画像・動画等を元記事で観る】 村下孝蔵の代表曲「初恋」「踊り子」の新作MVがフルバージョンで配信開始となった。 ■村上保の“切り紙”による、儚なくも切ない世界を表現したMV MVでは、村下孝蔵の作品イメージを決定づけた、村上保の“切り紙”を使用。村下の歌が紡ぐ、時代・世代を超えて今もなお愛される、儚なくも切ない世界をMVでぜひ体感しよう。 なお、村下孝蔵のデビュー45周年を記念し