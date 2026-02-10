村下孝蔵の代表曲「初恋」「踊り子」の新作MVが、フルバージョンでYouTubeに登場
■村上保の“切り紙”による、儚なくも切ない世界を表現したMV
MVでは、村下孝蔵の作品イメージを決定づけた、村上保の“切り紙”を使用。村下の歌が紡ぐ、時代・世代を超えて今もなお愛される、儚なくも切ない世界をMVでぜひ体感しよう。
なお、村下孝蔵のデビュー45周年を記念して、2025年12月17日にリリースされたベストアルバム『続・初恋物語 ～村下孝蔵名曲集～』には、このたび公開となった「初恋」「踊り子」のMVが収録されたBlu-rayを同梱。コレクターズアイテムとしてファン必携の1枚となっている。
■【画像】村下孝蔵 アーティスト写真
■リリース情報
2025.12.17 ON SALE
ALBUM『続・初恋物語～村下孝蔵名曲集～』
■関連リンク
『続・初恋物語 ～村下孝蔵名曲集～』の詳細はこちら
https://www.110107.com/zokuhatsukoi
村下孝蔵 OFFICIAL SITE
https://www.sonymusic.co.jp/artist/KozoMurashita/