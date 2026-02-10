村下孝蔵の代表曲「初恋」「踊り子」の新作MVが、フルバージョンでYouTubeに登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

村下孝蔵の代表曲「初恋」「踊り子」の新作MVがフルバージョンで配信開始となった。

■村上保の“切り紙”による、儚なくも切ない世界を表現したMV

MVでは、村下孝蔵の作品イメージを決定づけた、村上保の“切り紙”を使用。村下の歌が紡ぐ、時代・世代を超えて今もなお愛される、儚なくも切ない世界をMVでぜひ体感しよう。

なお、村下孝蔵のデビュー45周年を記念して、2025年12月17日にリリースされたベストアルバム『続・初恋物語 ～村下孝蔵名曲集～』には、このたび公開となった「初恋」「踊り子」のMVが収録されたBlu-rayを同梱。コレクターズアイテムとしてファン必携の1枚となっている。

■リリース情報

2025.12.17 ON SALE

ALBUM『続・初恋物語～村下孝蔵名曲集～』

