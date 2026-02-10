Image: Apple iPhone 17ファミリーの新たな一員として加わることが期待されるiPhone 17e。【噂まとめ】iPhone 17eのすべて。性能ちょいアップで価格すえおき？果たしてMagSafeに対応するのか？バッテリー持ちはさらに伸びるのか？など、気になることはいくつかありますが、すべての真相はまもなく明らかになるのかもしれません。A19チップ採用？MagSafe対応にも期待したいBloombergのマーク