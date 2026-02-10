堺市西区の住宅の浴槽から、住人女性（78）の遺体が見つかった事件で、女性のスマートフォンが見つかっていないことが10日、捜査関係者への取材で分かった。大阪府警は殺人や死体遺棄事件を視野に、何者かが持ち去った可能性があるとみて調べている。府警によると、亡くなったのは1人暮らしの無職木下慶子さん。連絡がつかないことを親族が不審に思い、1月30日午前に木下さんの息子が遺体を発見した。現場検証を実施したが住