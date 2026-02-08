明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第1節が8日に行われ、アビスパ福岡とファジアーノ岡山が対戦した。開幕前に金明輝前監督を電撃解任した福岡は、塚原真也暫定監督の下で特別大会での戦いを始める。一方、岡山は木山隆之体制での5年目に突入。両チームとも移行初年度のJ1残留に向けて、守備の硬さをベースにしつつも、課題の攻撃力向上がテーマの半年間となる。均衡が破れたのは44分、岡山がデザインされたセッ