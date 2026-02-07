元日本代表FWの岡崎慎司らを擁し、2014-15シーズンに降格候補から“奇跡のプレミアリーグ制覇”を成し遂げたレスターが、まさかの３部降格危機に陥っている。昨シーズンにプレミアリーグ18位に終わり、チャンピオンシップ（２部）に降格したレスターは今季、その２部でも苦しみ、勝点38で24チームと17位中に低迷。そして２月６日、勝点６を剥奪される処分を受けたのだ。英公共放送『BBC』の「前例のない支出でレスターの夢は