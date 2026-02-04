紀藤真琴氏が振り返るプロ17年目のトレード2000年オフに紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は広島から中日に移籍した。右腕・鶴田泰投手との交換トレードだった。1983年にドラフト3位で広島に入団し、リリーフでも先発でも結果を出してきたが、17年目のシーズンを終えたところで愛着あるカープを離れ、故郷・名古屋での新生活をスタートさせた。「最初は冗談半分の話だったんですけどね」と移籍の舞台裏を明かした。