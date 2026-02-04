「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が、新日本プロレスを退団する高橋ヒロム（３６）に越境エールを送った。ヒロムを練習生時代から近くで見てきた内藤は、新たな夢に向かって一歩を踏み出した弟子を応援。その一方で生え抜きの主力選手の離脱が相次ぐ古巣マットにも緊急提言だ。新日本に激震が走ったのは３日だった。ジュニアヘビー級の顔として活躍していた生え抜きスター・ヒロムが、１１日大