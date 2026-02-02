女優の橋本環奈（26）が、31日放送のABEMA「STAR CHIP GOLF season2」で、あまりの悔しさに謎のダンス（？）を披露し、視聴者をざわつかせた。【映像】橋本環奈の“悔し踊り” 実際の映像6番ホール（360ヤード、パー4）で、橋本・吉村崇ペアにビッグチャンスが到来した。グリーン上の橋本が放ったバーディーパットは、美しいラインを描いてカップへ。誰もが入ったと思った瞬間、ボールはカップの縁に蹴られて惜しくも外れてし