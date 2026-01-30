国交省などでつくる吉野川水系水利用連絡協議会は1月30日、早明浦ダムの貯水率が50％程度になった時点で、第一次取水制限を始めると発表しました。四国の水がめ、高知県・早明浦ダムの貯水率は、30日の午前0時現在、61.0％と平年を22.5ポイント下回っています。こうした状況を受け、国交省などで作る吉野川水系水利用連絡協議会は30日、早明浦ダムの貯水率が50％程度になった時点で徳島・香川両用水への水の供給を一部カットする、