【モデルプレス＝2026/01/28】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「セブン‐イレブン」のベストスイーツを調査。本記事ではモデルプレス読者を対象とした試食会でのアンケート「あなたが選ぶ第1位はどれですか？」などの結果から決定したトップ10を発表する。【写真】「セブン‐イレブン」のベストスイーツ、1位は？◆読者が選んだ「セブン‐イレブン」ベストスイーツトップ101位：とろ生食感