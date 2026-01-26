セリエA 25/26の第22節 ローマとＡＣミランの試合が、1月26日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。 ローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリストフェル・エンクンク（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。 前半は大