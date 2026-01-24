ゴディバから、バレンタイン催事場だけで味わえる特別なソフトクリームが登場します。北海道ミルクのやさしい甘さと、ゴディバならではのチョコレートの奥深い香りを楽しめる贅沢な仕上がり。さらに、花びらのように削ったチョコレートをあしらった限定バージョンもラインアップし、見た目も味わいも心ときめくひと品に♡バレンタインシーズンだけの特別な一杯を楽しんでみてください。 花び