スペイン南部で45人が死亡した高速鉄道の脱線衝突事故で、調査機関は23日、「レールが破断した可能性がある」と述べました。ロイター通信によりますとスペイン南部で18日に発生した高速鉄道の脱線衝突事故で、調査機関は23日、事故原因について「レールの破損」に焦点を当てた暫定的な調査結果を報告しました。「脱線した列車の通過前、あるいは通過と同時にレールが破断した可能性がある」としています。スペインでは、1週間で4件