ドジャース・大谷翔平投手（３１）と新たなチームメートとの２ショットにファンが沸いている。ドジャースの公式カメラマンを務めるジョン・スーフー氏が２２日（日本時間２３日）、自身のインスタグラムを更新。「ＴｕｃｋａｎｄＳｈｏ」と記し、カブスから移籍で今季からチームに加わり、新しいユニホームを着たカイル・タッカー外野手（２９）と大谷が互いの背に手を回した２ショットをアップした。大谷は自主トレーニン