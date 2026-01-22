1月16日、立憲民主党と公明党の衆議院議員を中心に「中道改革連合」が結党された。いままで公明党を支援してきた支持母体の創価学会の票は、解散総選挙にどのような影響を与えるのか。創価学会員に取材したライターの片山一樹さんがリポートする――。写真＝時事通信フォト新党の名称「中道改革連合」を発表する立憲民主党の野田佳彦代表（中央）と公明党の斉藤鉄夫代表（右から2人目）ら＝2026年1月16日、国会内 - 写真＝時事通信