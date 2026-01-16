リーグ・アン 25/26の第18節 レンヌとルアーブルの試合が、1月19日01:15にロアゾン・パークにて行われた。 レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ケニー・クタント（FW）、イッサ・スーメレ（FW）らが先発に名を連ねた。