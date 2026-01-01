リーグ・アン 25/26の第18節 レンヌとルアーブルの試合が、1月19日01:15にロアゾン・パークにて行われた。

レンヌはエステバン・ルポール（FW）、ブレール・エンボロ（FW）、クエンティン・メルラン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、ケニー・クタント（FW）、イッサ・スーメレ（FW）らが先発に名を連ねた。

24分、ルアーブルが選手交代を行う。イッサ・スーメレ（FW）からムバワナ・サマッタ（FW）に交代した。

42分、ルアーブルが選手交代を行う。ゴティエ・ロリス（DF）からティモテー・ペンベレ（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

69分に試合が動く。ルアーブルのムバワナ・サマッタ（FW）のアシストからフェリックス・マンビンビ（FW）がゴールを決めてルアーブルが先制。

73分、レンヌは同時に2人を交代。クエンティン・メルラン（DF）、エステバン・ルポール（FW）に代わりルドビッチ・ブラス（MF）、カデル・メイテ（FW）がピッチに入る。

79分、ルアーブルは同時に3人を交代。ケニー・クタント（FW）、ティモテー・ペンベレ（DF）、フェリックス・マンビンビ（FW）に代わりフォデ・ドゥクレ（DF）、ヤシン・ケフタ（MF）、ソフィアン・ブファル（MF）がピッチに入る。

80分、レンヌが選手交代を行う。ムーサ・アルタマリ（MF）からLegendre Elias（FW）に交代した。

後半終了間際の86分レンヌが同点に追いつく。ブレール・エンボロ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もレンヌの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。

2026-01-19 03:30:46 更新