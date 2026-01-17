17日から大学入学共通テストが始まります。受験生は今回から受験票を各自で印刷して持参する必要があり、注意が必要です。大学入学共通テストは、17日・18日の2日間、全国650の会場でおよそ49万6000人が受験する予定です。1日目の17日は、地理歴史・公民、国語、外国語の筆記、英語のリスニングが行われます。今回から出願手続きがオンラインのみに変更された影響で、受験票は各自がダウンロードして印刷し、身分証明書とともに持